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فوائد مذهلة لشرب الماء على الريق.. تعرف عليها

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*يمن برس - متابعات

نصف جسم الإنسان يتكون من الماء، ولكي يؤدي الجسم وظائفه بانتظام لابد من أن يحصل على القسط الكافي من الماء.



وتكمن مخاطر صحية جمة عند تعريض الجسم إلى الجفاف قد تصل إلى السرطان، لكن في ذات الوقت فإن مد الجسم بحاجته من الماء له فوائد كثيرة.



وتبلغ هذه الفوائد أوجها عند شرب الماء صباحا عند الاستيقاظ من النوم.



تعرف على فوائد شرب الماء في معدة فارغة، أو ما يسمى "على الريق":



ترطيب الجسم فورا

ينام الفرد بين 6-8 ساعات يوميا، لذلك تزويد الجسم بالماء بمجرد الاستيقاظ صباحا يساعد في ترطيب الجسد على الفور، كما يساعد في انتظام حركة الأمعاء.



زيادة مستوى اليقظة والطاقة

فالماء يحفز نمو خلايا الدم الحمراء وبالتالي إنتاج المزيد من الأكسجين، ومزيج من هذه العاملين يعني دفعة جديدة من الطاقة والحيوية.



تغذية العقل

يحوي الدماغ في أكثر من 70 في المئة من تركيبته من الماء، وقلة الماء تجعلك تشعر بالتعب وضعف الذاكرة وتقلب المزاج.



تقوية جهاز المناعة

شرب الماء بمجرد الاستيقاظ يساعد في محاربة الأمراض من خلال تحقيق التوازن في نظام المناعة لديك.



التخلص من السموم

خلال الليل يقوم الجسم بإصلاح الخلايا التالفة، وشرب الماء صباحا يساعد في تنظيم حركة الأمعاء وإخراج السموم التي يتم تخزينها في الجسم طوال الليل.



زيادة عملية الحرق (الأيض)

وفقا لعدة دراسات فإن شرب الماء عندما تكون المعدة فارغة يزيد معدل حرق الطعام. فالكربوهيدرات والبروتينات التي يتم استهلاكها يوميا، يتم حرقها ونقلها عبر الماء إلى مختلف المناطق بالجسم، والحصول على كميات كافية من الماء يساعد في زيادة معدلات الأيض.



فقدان الوزن

شرب الماء في الصباح يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي، لأن الماء يساعد في إطلاق السموم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ما يجعلك تشعر بقلة الجوع، وهذا يؤدي إلى خفض الوزن بسبب عدم الإفراط في تناول الطعام.



زيادة الق البشرة

إن شرب الماء في الصباح الباكر يساعد على إطلاق السموم في الجسم، والتخلص من هذه السموم من الدم، يعني إبقاء بشرتك متوهجة وصحية ومشرقة.



الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية لتطور التجاعيد في بشرتك، والبقع الداكنة، والمسام العميقة في الجلد. الحفاظ على رطوبة جسمك مع بدء اليوم، يساعد في تعزيز تدفق الدم باستمرار إلى بشرتك.



منع حصوات المثانة وحماية القولون والمثانة من الالتهابات

شرب الماء على معدة فارغة يزيد من كفاءة الجسم لمكافحة الالتهابات عبر التخلص من السموم وبقاء الجسم رطبا، ما يساعد أنظمتك على العمل بشكل سليم.



نمو الشعر

شرب الماء صباحا يساعد في تحسين صحة الشعر، فالجفاف يتسبب بضعف جذور الشعر ليصبح خشنا وهشا.



كما أن الماء ينقل الفيتامينات التي يحتاجها الشعر باستمرار.



ويتكون الشعر مما نسبته 25 في المئة من الماء، وبالتالي فإن الجفاف يحدث مشاكل في الشعر. الاستهلاك المنتظم للماء يحسن من جودة الشعر ويعززها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نصف جسم الإنسان يتكون من الماء، ولكي يؤدي الجسم وظائفه بانتظام لابد من أن يحصل على القسط الكافي من الماء.وتكمن مخاطر صحية جمة عند تعريض الجسم إلى الجفاف قد تصل إلى السرطان، لكن في ذات الوقت فإن مد الجسم بحاجته من الماء له فوائد كثيرة.وتبلغ هذه الفوائد أوجها عند شرب الماء صباحا عند الاستيقاظ من النوم.تعرف على فوائد شرب الماء في معدة فارغة، أو ما يسمى "على الريق":ترطيب الجسم فوراينام الفرد بين 6-8 ساعات يوميا، لذلك تزويد الجسم بالماء بمجرد الاستيقاظ صباحا يساعد في ترطيب الجسد على الفور، كما يساعد في انتظام حركة الأمعاء.زيادة مستوى اليقظة والطاقةفالماء يحفز نمو خلايا الدم الحمراء وبالتالي إنتاج المزيد من الأكسجين، ومزيج من هذه العاملين يعني دفعة جديدة من الطاقة والحيوية.تغذية العقليحوي الدماغ في أكثر من 70 في المئة من تركيبته من الماء، وقلة الماء تجعلك تشعر بالتعب وضعف الذاكرة وتقلب المزاج.تقوية جهاز المناعةشرب الماء بمجرد الاستيقاظ يساعد في محاربة الأمراض من خلال تحقيق التوازن في نظام المناعة لديك.التخلص من السمومخلال الليل يقوم الجسم بإصلاح الخلايا التالفة، وشرب الماء صباحا يساعد في تنظيم حركة الأمعاء وإخراج السموم التي يتم تخزينها في الجسم طوال الليل.زيادة عملية الحرق (الأيض)وفقا لعدة دراسات فإن شرب الماء عندما تكون المعدة فارغة يزيد معدل حرق الطعام. فالكربوهيدرات والبروتينات التي يتم استهلاكها يوميا، يتم حرقها ونقلها عبر الماء إلى مختلف المناطق بالجسم، والحصول على كميات كافية من الماء يساعد في زيادة معدلات الأيض.فقدان الوزنشرب الماء في الصباح يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي، لأن الماء يساعد في إطلاق السموم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ما يجعلك تشعر بقلة الجوع، وهذا يؤدي إلى خفض الوزن بسبب عدم الإفراط في تناول الطعام.زيادة الق البشرةإن شرب الماء في الصباح الباكر يساعد على إطلاق السموم في الجسم، والتخلص من هذه السموم من الدم، يعني إبقاء بشرتك متوهجة وصحية ومشرقة.الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية لتطور التجاعيد في بشرتك، والبقع الداكنة، والمسام العميقة في الجلد. الحفاظ على رطوبة جسمك مع بدء اليوم، يساعد في تعزيز تدفق الدم باستمرار إلى بشرتك.منع حصوات المثانة وحماية القولون والمثانة من الالتهاباتشرب الماء على معدة فارغة يزيد من كفاءة الجسم لمكافحة الالتهابات عبر التخلص من السموم وبقاء الجسم رطبا، ما يساعد أنظمتك على العمل بشكل سليم.نمو الشعرشرب الماء صباحا يساعد في تحسين صحة الشعر، فالجفاف يتسبب بضعف جذور الشعر ليصبح خشنا وهشا.كما أن الماء ينقل الفيتامينات التي يحتاجها الشعر باستمرار.ويتكون الشعر مما نسبته 25 في المئة من الماء، وبالتالي فإن الجفاف يحدث مشاكل في الشعر. الاستهلاك المنتظم للماء يحسن من جودة الشعر ويعززها.







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