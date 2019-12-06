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قيادي حوثي يعتدي على معلمات في البيضاء "فيديو"

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*يمن برس - متابعة خاصة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مدرسات داخل مدرسة للبنات في مدينة البيضاء، وسط اليمن، وقيامه بطردهن في واقعة لاقت استهجاناً واسعاً.



وقال مصدر محلي، إن المدعو عبدالله أحمد الجمالي المُعين من ميليشيات الحوثي وكيلاً لمحافظة البيضاء اقتحم هو ومرافقوه بأسلحتهم مدرسة اللسواس وقام بشتم وطرد المعلمات بذريعة أنهن من مؤيدات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.



وأضاف أن المعلمات تقدمن بشكوى خطية للمحافظ المعين من الحوثيين ضد المدعو الجمالي، فأصدر الأول توجيهات بحرمانهن من الراتب لهذا الشهر (يدفعه الأهالي بمعدل 18 ألف ريال لكل معلمة) عقاباً لهن على الشكوى بالوكيل الحوثي.



ويبين مقطع الفيديو "الجمالي" حاملا سلاحه لحظة تهجمه على إحدى المعلمات وطردها من داخل المدرسة، معبرين عن رفضهم لهذا التصرف الخارج عن العادات والتقاليد من قبل المسؤول الحوثي، وأكدوا أن الميليشيات تشجع عناصرها على ارتكاب مثل هذه السلوكيات المقيتة، في مسعى منها لهدم القيم الحميدة التي تربى عليها المجتمع.



لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط

https://youtu.be/-CnzXcRW-0Y





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء قيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مدرسات داخل مدرسة للبنات في مدينة البيضاء، وسط اليمن، وقيامه بطردهن في واقعة لاقت استهجاناً واسعاً.وقال مصدر محلي، إن المدعو عبدالله أحمد الجمالي المُعين من ميليشيات الحوثي وكيلاً لمحافظة البيضاء اقتحم هو ومرافقوه بأسلحتهم مدرسة اللسواس وقام بشتم وطرد المعلمات بذريعة أنهن من مؤيدات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.وأضاف أن المعلمات تقدمن بشكوى خطية للمحافظ المعين من الحوثيين ضد المدعو الجمالي، فأصدر الأول توجيهات بحرمانهن من الراتب لهذا الشهر (يدفعه الأهالي بمعدل 18 ألف ريال لكل معلمة) عقاباً لهن على الشكوى بالوكيل الحوثي.ويبين مقطع الفيديو "الجمالي" حاملا سلاحه لحظة تهجمه على إحدى المعلمات وطردها من داخل المدرسة، معبرين عن رفضهم لهذا التصرف الخارج عن العادات والتقاليد من قبل المسؤول الحوثي، وأكدوا أن الميليشيات تشجع عناصرها على ارتكاب مثل هذه السلوكيات المقيتة، في مسعى منها لهدم القيم الحميدة التي تربى عليها المجتمع.لمشاهدة الفيديو اضغط الرابطhttps://youtu.be/-CnzXcRW-0Y

- فيديو :









قيادي حوثي اعتداء على مدرسات البيضاء



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