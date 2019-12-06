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شاهد.. صور الصواريخ الإيرانية الضخمة التي كانت في طريقها إلى الحوثيين

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*يمن برس - متابعات

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، صوراً لأجزاء الصواريخ الإيرانية التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب التي كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.



وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، في مؤتمر صحفي أمس، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ضبطت أجزاء من صواريخ تعد الأكثر تطوراً يعتقد أنها مرتبطة بإيران على متن قارب أوقفته في بحر العرب في 25 نوفمبر الماضي، كان متجهاً لليمن.



وأضاف أن "مكونات الأسلحة تلك تشكل أكثر أسلحة تعقيداً تضبطها البحرية الأمريكية حتى الآن خلال الصراع في اليمن".



وأشار إلى أن تلك الأجزاء على الأرجح هي دليل إضافي على جهود إيران لتأجيج الصراع في المنطقة.



ويوم الأربعاء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أن بارجة أمريكية عثرت في 25 نوفمبر على "مكونات صواريخ متقدمة" على متن سفينة غير معلومة الهوية وأن تحقيقاً أولياً يشير إلى أن الأجزاء مصدرها إيراني.



وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا إن المدمرة الموجهة فورست شيرمان، احتجزت قارباً صغيراً الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه قوة من خفر السواحل الأمريكي وتعثر على أجزاء الصواريخ.



ولم يحدد المسؤولون العدد الدقيق للصواريخ أو الأجزاء ولكنهم وصفوها بأنها "شحنة كبيرة"، وهي في حيازة الولايات المتحدة حالياً.



وذكر المسؤولون أن القارب الصغير تم جره إلى الميناء، وتسليم الأشخاص الموجودين على متنه إلى خفر السواحل اليمني.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، صوراً لأجزاء الصواريخ الإيرانية التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب التي كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، في مؤتمر صحفي أمس، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ضبطت أجزاء من صواريخ تعد الأكثر تطوراً يعتقد أنها مرتبطة بإيران على متن قارب أوقفته في بحر العرب في 25 نوفمبر الماضي، كان متجهاً لليمن.وأضاف أن "مكونات الأسلحة تلك تشكل أكثر أسلحة تعقيداً تضبطها البحرية الأمريكية حتى الآن خلال الصراع في اليمن".وأشار إلى أن تلك الأجزاء على الأرجح هي دليل إضافي على جهود إيران لتأجيج الصراع في المنطقة.ويوم الأربعاء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أن بارجة أمريكية عثرت في 25 نوفمبر على "مكونات صواريخ متقدمة" على متن سفينة غير معلومة الهوية وأن تحقيقاً أولياً يشير إلى أن الأجزاء مصدرها إيراني.وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا إن المدمرة الموجهة فورست شيرمان، احتجزت قارباً صغيراً الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه قوة من خفر السواحل الأمريكي وتعثر على أجزاء الصواريخ.ولم يحدد المسؤولون العدد الدقيق للصواريخ أو الأجزاء ولكنهم وصفوها بأنها "شحنة كبيرة"، وهي في حيازة الولايات المتحدة حالياً.وذكر المسؤولون أن القارب الصغير تم جره إلى الميناء، وتسليم الأشخاص الموجودين على متنه إلى خفر السواحل اليمني.







الحوثي صواريخ ايران



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