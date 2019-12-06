الكويت وإيران تبحثان سبل إنهاء الحرب في اليمن

*يمن برس - وكالات
رحب مساعد وزير خارجية إيران، سيد عباس عراقجي، بالحوارات الجارية بين الأطراف اليمنية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات.
وقال المسؤول الإيراني خلال لقائه وكيل وزارة خارجية الكويت خالد جار الله إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن، عن طريق الحوار اليمني اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وثمن عراقجي الجهود الإيجابية التي تبذلها الكويت وأميرها في تحكيم الحوار في المنطقة .
من جانبه أكد وكيل وزارة خارجية الكويت "خالد جارالله" على استمرارية اللقاءات الثنائية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وشؤون المنطقة مبينا اهتمام دول مجلس التعاون لتقليل التوترات فيها معتبراً الحوار السبيل الوحيد لحل مشاكلها.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك