الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الكويت وإيران تبحثان سبل إنهاء الحرب في اليمن

الكويت وإيران تبحثان سبل إنهاء الحرب في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - وكالات

رحب مساعد وزير خارجية إيران، سيد عباس عراقجي، بالحوارات الجارية بين الأطراف اليمنية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات.



وقال المسؤول الإيراني خلال لقائه وكيل وزارة خارجية الكويت خالد جار الله إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن، عن طريق الحوار اليمني اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".



وثمن عراقجي الجهود الإيجابية التي تبذلها الكويت وأميرها في تحكيم الحوار في المنطقة .



من جانبه أكد وكيل وزارة خارجية الكويت "خالد جارالله" على استمرارية اللقاءات الثنائية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وشؤون المنطقة مبينا اهتمام دول مجلس التعاون لتقليل التوترات فيها معتبراً الحوار السبيل الوحيد لحل مشاكلها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رحب مساعد وزير خارجية إيران، سيد عباس عراقجي، بالحوارات الجارية بين الأطراف اليمنية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات.وقال المسؤول الإيراني خلال لقائه وكيل وزارة خارجية الكويت خالد جار الله إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن، عن طريق الحوار اليمني اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".وثمن عراقجي الجهود الإيجابية التي تبذلها الكويت وأميرها في تحكيم الحوار في المنطقة .من جانبه أكد وكيل وزارة خارجية الكويت "خالد جارالله" على استمرارية اللقاءات الثنائية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وشؤون المنطقة مبينا اهتمام دول مجلس التعاون لتقليل التوترات فيها معتبراً الحوار السبيل الوحيد لحل مشاكلها.







اليمن الكويت ايران



شارك الخبر أصدقاءك:



945

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







