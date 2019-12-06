فلكي يمني يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تستمر قرابة أسبوع

*يمن برس - خاص
توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي هطول أمطار غزيرة على كافة محافظات الجمهورية ابتداءً من يوم غداً السبت ولمدة أسبوع.
وقال الشوافي في تدوينة على "فيسبوك"، إن التوقعات تشير الى دخول اليمن تحت اضطراب في حالة الطقس يصاحبها حالة ماطرة على نطاق واسع بأمطار رعدية متفاوتة الشدة ما بين خفيفة الى غزيرة ولمدة أسبوع.
وأوضح أن الأمطار ستغطي نهاية الاسبوع معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمرتفعات والاحواض الجبلية مع أجزاء من الهضاب الداخلية وأجزاء بسيطة من المناطق الصحراوية يرافقها تحسن في درجات الحرارة.
ودعا الشوافي الى الاحتماء من مخاطر الأمطار الرعدية والابتعاد عن مجاري السيول وفتح تصاريف المياه في المدن الرئيسية.
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