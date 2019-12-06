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رئيس الوزراء السوداني: سنسحب قواتنا من اليمن
الجمعة, 06 ديسمبر, 2019 08:35:00 مساءً

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رئيس الوزراء السوداني: سنسحب قواتنا من اليمن
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*يمن برس - وكالات
 أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نيته إعادة الجنود السودانيين المشاركين في التحالف الداعم للشرعية في اليمن.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث “أتلانتيك كاونسل” الأمريكي، قال فيها إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو “إرث تركه النظام السابق” في إشارة إلى نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وفي معرض رده على سؤال حول مدى اطلاعه على الدور العسكري للسودان في اليمن، قال حمدوك “عندما يتعلق الأمر باليمن أو أي أماكن أخرى.. هذا إرث متروك”.

وأضاف أن “الصراع في اليمن لا حل عسكري له؛ سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية”.

وقال إن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع البقية لمساعدتهم في حل الصراع.

وأوضح أن عدد ما تبقى من جنود بلاده في اليمن ليس بكثير، مقدرًا وجود نحو 5 آلاف جندي سوداني مع الدفعة الأخيرة الذي عادت إلى البلاد.

ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: “بكل تأكيد”، دون ذكر زمن محدد.
 


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خاص - يمن برس

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