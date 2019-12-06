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الرئيس هادي يشكل لجنة للتحقيق في مقتل العميد الحمادي
الجمعة, 06 ديسمبر, 2019 08:46:00 مساءً

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الرئيس هادي يشكل لجنة للتحقيق في مقتل العميد الحمادي
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*يمن برس - متابعة خاصة

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي توجيهات بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية اقتضى توجيه الرئيس هادي أن يتم تشكيل لجنة التحقيق برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلٍ من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

وتوفي قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي الإثنين المنصرم إثر إصابته برصاصة في الرأس تم نقله بعدها إلى المستشفى ليفارق بعدها الحياة، ومازالت ملابسات قضية مقتله غامضة.


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خاص - يمن برس

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