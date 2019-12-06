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إمرأة تحاول منع قيادي حوثي من هدم منزلها فيفرغ رصاصاته في رأسها!

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*يمن برس - صعدة

أقدمت مليشيا الحوثي على قتل إمرأة حاولت منعها من هدم منزل عائلتها في محافظة صعدة (شمال اليمن).



وقال مصدر محلي إن القيادي الحوثي المدعو “لطف العواوي” باشر هو ومرافقيه بإطلاق النار على إمرأة في منطقة زور وادعة بمديرية “الصفراء” أثناء محاولتها منع جراف المليشيات من هدم منزل عائلتها وأردوها قتيله.



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي منعت أقاربها من إسعافها حتى فارقت الحياة وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.



وبحسب المصدر تنفذ مليشيا الحوثي حملة بسط وتخريب في أراضي وعقارات المواطنين بحجة أنها أراضي وعقارات تابعة للأوقاف وأملاك الدولة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدمت مليشيا الحوثي على قتل إمرأة حاولت منعها من هدم منزل عائلتها في محافظة صعدة (شمال اليمن).وقال مصدر محلي إن القيادي الحوثي المدعو “لطف العواوي” باشر هو ومرافقيه بإطلاق النار على إمرأة في منطقة زور وادعة بمديرية “الصفراء” أثناء محاولتها منع جراف المليشيات من هدم منزل عائلتها وأردوها قتيله.وأشار إلى أن مليشيا الحوثي منعت أقاربها من إسعافها حتى فارقت الحياة وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.وبحسب المصدر تنفذ مليشيا الحوثي حملة بسط وتخريب في أراضي وعقارات المواطنين بحجة أنها أراضي وعقارات تابعة للأوقاف وأملاك الدولة.







صعدة الحوثي قتل امرأة



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