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الأعلى قيمة في العالم.. "أرامكو" تتفوق على "أبل" والعملاق الصيني
الجمعة, 06 ديسمبر, 2019 09:41:00 مساءً

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الأعلى قيمة في العالم.. "أرامكو" تتفوق على "أبل" والعملاق الصيني
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*يمن برس - متابعات
تقدمت شركة "أرامكو" السعودية على شركة "أبل" الأمريكية، وشركة "علي بابا" الصينية، وأصبحت الشركة الأعلى قيمة من الناحية السوقية في العالم.

وبحسب موقع مجلة "فاست كمباني" الأمريكية، فقد تمكنت شركة "أرامكو"السعودية للنفط" من جمع 25.6 مليار دولار؛ وهو ما يعني أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ.

وأشار التقرير إلى أن العملاق السعودي جمع 25.6 مليار دولار؛ وهو ما يمنحه إجمالي قيمة سوقية بـ1.7 تريليون دولار؛ لتحصل "أرامكو" السعودية لقب الشركة الأكبر قيمة للتداول العام في العالم؛ إذ تخطت شركة "أبل" الأمريكية التي تبلغ قيمتها السوقية 1.17 تريليون دولار، وتجاوزت طرح العملاق الصيني "علي بابا" الذي سجل 25 مليار دولار عام 2014.
 


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خاص - يمن برس

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