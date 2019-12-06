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300 شخص يحصلون على الجنسية السعودية سنوياً

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*يمن برس - متابعات

قالت صحيفة "سبق" السعودية إن أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين تضمن حدًّا أعلى لعمليات التجنيس السنوية.



وأوضحت الصحيفة السعودية مساء اليوم الجمعة، أن أوامر التجنيس التي ستصدر على ضوء الترشيحات لن تتجاوز في حدها الأعلى 300 أمر تجنيس سنوياً.



وكانت صحيفة "سبق" السعودية قالت إنها علمت من مصادرها، بصدور أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ "فتح باب تجنيس" لبعض الكفاءات العلمية.



وتضمن الأمر الملكي، حسب الصحيفة، الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك "المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية."





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت صحيفة "سبق" السعودية إن أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين تضمن حدًّا أعلى لعمليات التجنيس السنوية.وأوضحت الصحيفة السعودية مساء اليوم الجمعة، أن أوامر التجنيس التي ستصدر على ضوء الترشيحات لن تتجاوز في حدها الأعلى 300 أمر تجنيس سنوياً.وكانت صحيفة "سبق" السعودية قالت إنها علمت من مصادرها، بصدور أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ "فتح باب تجنيس" لبعض الكفاءات العلمية.وتضمن الأمر الملكي، حسب الصحيفة، الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك "المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية."







السعودية تجنيس مبدعين



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