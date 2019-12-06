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حرب الكاميرات.. سامسونغ تستعد للرد على آبل
الجمعة, 06 ديسمبر, 2019 11:10:00 مساءً

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حرب الكاميرات.. سامسونغ تستعد للرد على آبل
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*يمن برس - متابعات

تستعد شركة سامسونغ لـ "الرد" على منافستها "آبل" الأميركية التي طرحت آخر هاتف لها السنة الجارية، والذي تدعم بشكل أساسي بكاميرات عالية الدقة.

الشركة الكورية وعدت زبائنها بإصلاح شامل على كاميرات هواتفها التي تنوي طرحها العام 2020، وفقا لتقرير لوكالة بلومبيرغ.

المصادر ذاتها قالت إن الشركة تنوي تزويد هاتفها غالاكسي 11 بمستشعر فوتوغرافي بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية، إلى جانب ثلاثة كاميرات أخرى في الجهة الخلفية، بما في ذلك عدسة الزاوية فائقة التكبير البصري (الزوم 5x).

سامسونغ ستقوم أيضًا بتوسيع المستشعر عالي الدقة وكاميرا بزووم 5x إلى جهاز Galaxy Fold الذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه بالموازاة مع إطلاق Galaxy S11 شهر فبراير 2020.

بالإضافة إلى التعديلات التي ستعتمدها في كاميرات هواتفها، تنوي سامسونغ إطلاق أجهزة أخرى قابلة للطي من الجيل الخامس.

وتركز سامسونغ على الفترة الممتدة من فبراير إلى سبتمبر لتجذب المزيد من المعجبين قبل أن تطلق آبل هاتفها الجديد.

سامسونغ التي استفادت من الضغوطات التي عاشتها شركة هواوي للتكنولوجيا، تنوي دخول السوق الأوروبية بمناسبة العام الجديد مستفيدة من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي دفعت هواوي الصينية أكبر ثمن لها.

ومع اقتراب عام 2020، أصبحت الكاميرا متعددة العدسات، هي القاعدة في الهواتف الذكية، وستستفيد سامسونغ من امتلاكها للتقنية حتى تنافس آبل في مجال أثبتت نجاحها فيه.


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خاص - يمن برس

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