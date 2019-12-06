الصفحة الرئيسية / طب وصحة / السعال المستمر والحكة.. 10 علامات شائعة مرتبطة بمرض السرطان

السعال المستمر والحكة.. 10 علامات شائعة مرتبطة بمرض السرطان

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات



السعال المستمر أو البحة في الصوت التي تستمر لفترة أطول من ثلاثة أسابيع، يمكن أن تكون سببا آخر لعيادة الطبيب، فقد يكون سببها بداية سرطان على مستوى الصدر وليست نزلة برد فقط.



عسر الهضم أو صعوبة البلع



صعوبة البلع أو الإحساس بشيء ما عالق في الرقبة أو في الصدر، أو الشعور بالشبع دون تناول الطعام، من بين المؤشرات الأكثر شيوعا لوجود سرطان



نقصان الوزن المفاجئ



قال باحثون إن نقصان الوزن دون سبب، قد يكون مرتبطا بسرطان الرئة أو بسرطان البنكرياس أو سرطان الأمعاء أو سرطان المريء.



تذبذب في وظائف الأمعاء والمثانة



تغير لون البراز وشكله، أو الإسهال والإمساك بصورة مستطردة، وكذا خروج دم مع البول أو البراز، كلها إشارات قد تكون مرتبطة بالإصابة بأي نوع من السرطانات وبخاصة سرطان المثانة والقولون.



تغير لون الجلد



قد يكون تغير الجلد مؤشرا على الإصابة بالسرطان، فإذا لاحظت ذلك بشكل لافت ننصحك بالاقتراب من مركز تحليل الدم والقيام بفحوصات.



حكة شديد



الإحساس بحكة شديدة ملازمة، فقد تكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان، ولا سيما سرطان الكبد، وفق دراسات أجريت في هذا المجال، أما الاحمرار في منطقة الصدر قد يشير إلى الإصابة بسرطان الثدي، بحسب نفس الدراسات



ضيق في التنفس



قد يؤشر ضيق التنفس إلى أمراض عديدة ومن ضمنها مرض السرطان، لذلك لا يجب الاستهانة به.



ضيق التنفس قد يكون علامة استباقية تنذر بالإصابة بأي نوع من السرطانات وعلى رأسها سرطان المعدة أو فمها.



آلام العظام والمفاصل



ترتبط آلام العظام بداء الروماتيزم لكنها يمكن أن تكون مؤشرا كذلك على الإصابة بسرطان العظام، أما آلام الظهر فقد تكون إشارة للإصابة بسرطان الرحم.



جروح لا تلتئم



المقصود هنا، صعوبة التئام الجرح بعد مدة طويلة من إصابة الجلد، لعله علامة نادرة الحدوث لكنها قد تكون كذلك من المؤشرات الخطيرة على الإصابة بأي نوع من السرطانات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك السعال المستمر أو البحة في الصوت التي تستمر لفترة أطول من ثلاثة أسابيع، يمكن أن تكون سببا آخر لعيادة الطبيب، فقد يكون سببها بداية سرطان على مستوى الصدر وليست نزلة برد فقط.عسر الهضم أو صعوبة البلعصعوبة البلع أو الإحساس بشيء ما عالق في الرقبة أو في الصدر، أو الشعور بالشبع دون تناول الطعام، من بين المؤشرات الأكثر شيوعا لوجود سرطاننقصان الوزن المفاجئقال باحثون إن نقصان الوزن دون سبب، قد يكون مرتبطا بسرطان الرئة أو بسرطان البنكرياس أو سرطان الأمعاء أو سرطان المريء.تذبذب في وظائف الأمعاء والمثانةتغير لون البراز وشكله، أو الإسهال والإمساك بصورة مستطردة، وكذا خروج دم مع البول أو البراز، كلها إشارات قد تكون مرتبطة بالإصابة بأي نوع من السرطانات وبخاصة سرطان المثانة والقولون.تغير لون الجلدقد يكون تغير الجلد مؤشرا على الإصابة بالسرطان، فإذا لاحظت ذلك بشكل لافت ننصحك بالاقتراب من مركز تحليل الدم والقيام بفحوصات.حكة شديدالإحساس بحكة شديدة ملازمة، فقد تكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان، ولا سيما سرطان الكبد، وفق دراسات أجريت في هذا المجال، أما الاحمرار في منطقة الصدر قد يشير إلى الإصابة بسرطان الثدي، بحسب نفس الدراساتضيق في التنفسقد يؤشر ضيق التنفس إلى أمراض عديدة ومن ضمنها مرض السرطان، لذلك لا يجب الاستهانة به.ضيق التنفس قد يكون علامة استباقية تنذر بالإصابة بأي نوع من السرطانات وعلى رأسها سرطان المعدة أو فمها.آلام العظام والمفاصلترتبط آلام العظام بداء الروماتيزم لكنها يمكن أن تكون مؤشرا كذلك على الإصابة بسرطان العظام، أما آلام الظهر فقد تكون إشارة للإصابة بسرطان الرحم.جروح لا تلتئمالمقصود هنا، صعوبة التئام الجرح بعد مدة طويلة من إصابة الجلد، لعله علامة نادرة الحدوث لكنها قد تكون كذلك من المؤشرات الخطيرة على الإصابة بأي نوع من السرطانات.







طب صحة السرطان



شارك الخبر أصدقاءك:



2266

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







