الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / قميص بيليه أم قميص مارادونا.. أيهما أغلى؟

قميص بيليه أم قميص مارادونا.. أيهما أغلى؟

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

بيع الخميس قميص أسطورة كرة القدم العالمي، البرازيلي بيليه بـ 30 ألف يورو (33 ألف دولار)، خلال مزاد علني في دار مزادات بولافي في تورينو، شمل تذكارات رياضية للؤلؤة السوداء كما كان يلقب خلال سنوات نشاطه.



وفي المزاد ذاته، بيع قميص آخر ارتداه الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا خلال فترة لعبه مع نابولي في موسم 1989-1990 مقابل 7500 يورو (نحو 13 ألف دولار).



القميص الذي ارتداه بيليه في آخر مباراة له سنة 1971، أثار اهتمام المولعين بالتذكارات والمهتمين بالأشياء "التاريخية".



وارتدى بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات القميص في مباراة ودية ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في يوليو 1971، وهي آخر مرة لعب فيها للبرازيل.



وسجل بيليه، 79 عاماً، الذي يعتبر من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، 77 هدفًا للبرازيل في 92 مباراة.



وإلى جانب قميصي بيليه ومارادونا، شمل المزاد القميص الأصفر الذي فاز به نجم الدراجات الإيطالي فاوستو كوبي وهو في طريقه للفوز في سباق فرنسا للدراجات عام 1952، والذي بيع بمبلغ 25000 يورو (28 ألف دولار).



وبيع قميص يوفنتوس الأزرق النادر الذي ارتداه المدافع الإيطالي لوسيانو سبينوسي في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1971 مقابل 9400 يورو (نحو 13 ألف دولار).



كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه الرياضة لفترة وجيزة، مقابل 425 يورو.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك بيع الخميس قميص أسطورة كرة القدم العالمي، البرازيلي بيليه بـ 30 ألف يورو (33 ألف دولار)، خلال مزاد علني في دار مزادات بولافي في تورينو، شمل تذكارات رياضية للؤلؤة السوداء كما كان يلقب خلال سنوات نشاطه.وفي المزاد ذاته، بيع قميص آخر ارتداه الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا خلال فترة لعبه مع نابولي في موسم 1989-1990 مقابل 7500 يورو (نحو 13 ألف دولار).القميص الذي ارتداه بيليه في آخر مباراة له سنة 1971، أثار اهتمام المولعين بالتذكارات والمهتمين بالأشياء "التاريخية".وارتدى بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات القميص في مباراة ودية ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في يوليو 1971، وهي آخر مرة لعب فيها للبرازيل.وسجل بيليه، 79 عاماً، الذي يعتبر من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، 77 هدفًا للبرازيل في 92 مباراة.وإلى جانب قميصي بيليه ومارادونا، شمل المزاد القميص الأصفر الذي فاز به نجم الدراجات الإيطالي فاوستو كوبي وهو في طريقه للفوز في سباق فرنسا للدراجات عام 1952، والذي بيع بمبلغ 25000 يورو (28 ألف دولار).وبيع قميص يوفنتوس الأزرق النادر الذي ارتداه المدافع الإيطالي لوسيانو سبينوسي في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1971 مقابل 9400 يورو (نحو 13 ألف دولار).كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه الرياضة لفترة وجيزة، مقابل 425 يورو.







رياضة بيليه مارادونا



شارك الخبر أصدقاءك:



1326

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







