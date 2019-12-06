الملك سلمان: مرتكب جريمة قاعدة فلوريدا الشنعاء لا يمثل السعوديين

*يمن برس - وكالات
قالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصل هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعبر له عن "تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين".
وتقدم الملك سلمان بتعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي ولأسر الضحايا، وبتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة.
وشدد العاهل السعودي في المكالمة مع الرئيس الأمريكي على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى صدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".
وكشفت مصادر رسمية، أن منفذ حادث إطلاق النار الجمعة، في قاعدة عسكرية في مدينة بينساكولا في شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكية طالب سعودي متدرب في أمريكا قُتل برصاص قوات الأمن بعد أن قتل 3 وأصاب 7 آخرين.
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