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شركة صينية تطرح أقوى هاتف في العالم وبسعر مغري ومواصفات مذهلة

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*يمن برس - متابعات

أطلقت شركة Doogee الصينية هاتفها الذكي S95 Pro المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ نحو 400 دولار.



وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يدعم فئتي الحماية «IP68» و«IP69K»، ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق ثلاثة أمتار، فضلاً عن أنه يتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810G.



ويأتي الهاتف الجديد بشاشة «FHD بلس» قياس 6.3 بوصات، وكاميرا «سيلفي» بدقة 16 ميغابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية: الرئيسة بدقة 48 ميغابيكسل، مع 8 ميغابيكسل لكاميرتي الزاوية الواسعة والزووم.



ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل Android 9.0 Pie، وينبض بداخله المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.



ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطارية سعة 5150 مللي أمبير/‏‏ساعة، التي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير/‏‏ساعة، لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير/‏‏ساعة، تؤهل الجهاز للعمل أياماً عدة دون انقطاع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أطلقت شركة Doogee الصينية هاتفها الذكي S95 Pro المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ نحو 400 دولار.وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يدعم فئتي الحماية «IP68» و«IP69K»، ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق ثلاثة أمتار، فضلاً عن أنه يتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810G.ويأتي الهاتف الجديد بشاشة «FHD بلس» قياس 6.3 بوصات، وكاميرا «سيلفي» بدقة 16 ميغابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية: الرئيسة بدقة 48 ميغابيكسل، مع 8 ميغابيكسل لكاميرتي الزاوية الواسعة والزووم.ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل Android 9.0 Pie، وينبض بداخله المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطارية سعة 5150 مللي أمبير/‏‏ساعة، التي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير/‏‏ساعة، لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير/‏‏ساعة، تؤهل الجهاز للعمل أياماً عدة دون انقطاع.







الصين تكنولوجيا هاتف



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