اعتقال عصابة حاولت بيع مواد نووية لأحد الجيوش

*يمن برس - متابعات
قالت وكالة البوليس الأوروبي " یوروبول" الیوم الجمعة، إنها تمكنت من اعتقال مجموعة إجرامیة منظمة یشتبه بت?ریبها مواد نوویة.
وأضافت الوكالة في بیان صدر عن قيادتها في لاهاي ال?ولندیة، أن?ا تعاونت في هذه العملية مع الهيئات الأمنية المختصة في النمسا ومولدوفا وأشارت إلى أن ممثلي البلدين شاركوا في عمليات التوقيف، ويسهمون في التحقيق الجاري.
وأشارت الشرطة الأوروبية إلى أن العملية تمت عندما حاولت العصابة بیع حاویة فيها مواد نوویة ومشعة لأحد الجیوش، مقابل 3.3 مليون دولار.
وخلال العملية، تم القبض على ثلاثة أشخاص في فیینا، بينهم اثنان من أرباب السوابق.
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