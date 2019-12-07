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شاهد بالفيديو: حقيبة بوتين النووية مفتوحة لأول مرة!

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*يمن برس - متابعات

عرضت إحدى القنوات الحكومية الروسية فيديو يظهر الحقيبة النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت إنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن حقيبة إطلاق الصواريخ النووية وهي مفتوحة لوسيلة إعلامية.



وعرضت قناة "زفيزدا" الممولة من قبل وزارة الدفاع الروسي فيديو يشرح وظيفة الحقيبة ومعداتها، وتظهر الصور عدة مفاتيح للتحكم وأزرار من بينها زر إطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية.



بالإضافة إلى مفاتيح لإصدار أوامر بشكل مباشر إلى قيادة الجيش لتشغيل رؤوس نووية.



وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن الحقيبة تصاحب الرئيس الروسي أينما حل وارتحل ويحملها عنه ضابط في الجيش ملازم لبوتين ويرافقه خلال تنقلاته.



ولا يمكن للحقيبة أن تفتح إلا من خلال بطاقة خاصة يحوز عليها الرئيس الروسي أو وزير الدفاع أو قائد الجيش وهم فقط من يمكنهم استخدام هذه الحقيبة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عرضت إحدى القنوات الحكومية الروسية فيديو يظهر الحقيبة النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت إنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن حقيبة إطلاق الصواريخ النووية وهي مفتوحة لوسيلة إعلامية.وعرضت قناة "زفيزدا" الممولة من قبل وزارة الدفاع الروسي فيديو يشرح وظيفة الحقيبة ومعداتها، وتظهر الصور عدة مفاتيح للتحكم وأزرار من بينها زر إطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية.بالإضافة إلى مفاتيح لإصدار أوامر بشكل مباشر إلى قيادة الجيش لتشغيل رؤوس نووية.وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن الحقيبة تصاحب الرئيس الروسي أينما حل وارتحل ويحملها عنه ضابط في الجيش ملازم لبوتين ويرافقه خلال تنقلاته.ولا يمكن للحقيبة أن تفتح إلا من خلال بطاقة خاصة يحوز عليها الرئيس الروسي أو وزير الدفاع أو قائد الجيش وهم فقط من يمكنهم استخدام هذه الحقيبة.







بوتين روسيا حقيبة نووية



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