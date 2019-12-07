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احذر هذا الفيروس المعقد على واتساب!

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واتساب يطلق ميزة جديدة تحميك من المضايقات

*يمن برس - متابعات

حذّر خبراء التقنية مستخدمي "واتساب"، من الوقوع فريسة لخدعة تطبيق يحمل اسم "واتساب جولد".



ونقلت وكالة "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، تأكيدها أن تحميل التطبيق يهدد الهاتف بالاختراق.



وكان أول ظهور لـ"واتساب جولد" عام 2016، ويتم إرساله للمستخدمين على أنه نسخة مُطوّرة.



وتصل للمستخدمين رسالة تقول إن "مقطع فيديو سيصدر في الغد تحت اسم "Martinelli" سيخترق هاتفك، ولن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".



وأوضح الخبراء أنه إذا وصلت رسالة لتحديث "واتساب" إلى "واتساب جولد"، لا تنقر فوقها؛ مشيرة إلى أن الفيروس معقد جدًّا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذّر خبراء التقنية مستخدمي "واتساب"، من الوقوع فريسة لخدعة تطبيق يحمل اسم "واتساب جولد".ونقلت وكالة "سبوتنيك عربي" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، تأكيدها أن تحميل التطبيق يهدد الهاتف بالاختراق.وكان أول ظهور لـ"واتساب جولد" عام 2016، ويتم إرساله للمستخدمين على أنه نسخة مُطوّرة.وتصل للمستخدمين رسالة تقول إن "مقطع فيديو سيصدر في الغد تحت اسم "Martinelli" سيخترق هاتفك، ولن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".وأوضح الخبراء أنه إذا وصلت رسالة لتحديث "واتساب" إلى "واتساب جولد"، لا تنقر فوقها؛ مشيرة إلى أن الفيروس معقد جدًّا.







تكنولوجيا واتساب فيروس



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