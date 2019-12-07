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السعودية تقر ضوابط العمل الحر والبداية بـ123 مهنة
السبت, 07 ديسمبر, 2019 01:29:00 صباحاً

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السعودية تقر ضوابط العمل الحر والبداية بـ123 مهنة
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*يمن برس - متابعات
اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، ضوابط العمل الحر في السعودية، وأعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لبوابة العمل الحر بميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط من أنماط العمل، بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية وسعياً نحو تمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة، تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية، وتفتح آفاقاً جديدة واعدة للباحثين عن فرص عمل حرة، حيث جرى اعتماد أكثر من 123 مهنة يمكن لممارسيها الحصول على وثيقة تؤهلهم للعمل الحر في هذه المهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن البوابة الإلكترونية لممارسي العمل الحُر تمكنهم من الحصول على العديد من الميزات، أولها طباعة وثيقة معتمدة كإثبات لقدرتهم على العمل في أحد المجالات التي جرى اعتمادها للعمل الحر.

وبيّن أن هذه الوثيقة ستمكنهم من الحصول على ميزات إضافية تشمل فتح حساب بنكي تجاري يمكن استخدامه للحوالات المالية للأعمال الحرة، وذلك لضمان الحصول على فرص أكبر بضمانات موثوقة، إضافة إلى إتاحة العديد من حلول الدفع الرقمية الآمنة للحصول على أجور العمل الحر، إضافة إلى الوسيلة التقليدية لتلقي الأجور "الدفع النقدي"، كما يتيح لهم التسجيل في البوابة للحصول على العديد من الخدمات المضافة، وكذلك العديد من الخصومات من عدد من الشركات وفق المهنة التي يمارسها العامل.

وحول التثبت من كفاءة العاملين في هذا المجال أشار أبا الخيل، إلى أن آلية التسجيل تبدأ من البوابة الإلكترونية للعمل الحُر من خلال هذا الرابط، حيث يتم بعد إكمال عملية التسجيل إرفاق المستندات التي تؤكد امتلاك المهارات اللازمة لممارسة العمل، وتشمل المؤهل العلمي والدورات التدريبية في هذا المجال، أو نماذج للأعمال السابقة، لافتًا إلى أنه من خلال البوابة الإلكترونية يمكن طباعة وثيقة العمل الحر بشكل مباشر ومن خلال خطوات بسيطة.


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خاص - يمن برس

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