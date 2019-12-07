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السعودية تعلن عن تسوية سياسية مع الحوثيين وتتحدث عن شكل الحكومة القادمة

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة أن هناك حكومة جديدة تتشكل في اليمن.



وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما أن إجراءات الثقة التي لعب فيها مارتن غريفيث دورا مهما منها فتح مطار صنعاء، ووصول السفن إلى الحديدة، وعمليات تبادل الأسرى التي حدثت أخيرا، وتقليل الهجمات الصاروخية على السعودية، وانحسار العمليات العسكرية للتحالف، كل تلك الإجراءات جيدة ويمكن البناء عليها والوصول إلى تسوية سياسية تضم اليمنيين جميعا، بما فيهم الحوثيون .



وأشار الجبير إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيراً إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".



وعن الوضع في اليمن، قال الجبير إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، و"الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشدداً على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".



وأضاف الجبير أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.



وأشار الوزير السعودي إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.



وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: "العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم"، مضيفاً: "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".



وعن العلاقات مع قطر، قال الجبير إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع القادم.



وأشار إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".



وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: "نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً: "أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الجمعة أن هناك حكومة جديدة تتشكل في اليمن.وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما أن إجراءات الثقة التي لعب فيها مارتن غريفيث دورا مهما منها فتح مطار صنعاء، ووصول السفن إلى الحديدة، وعمليات تبادل الأسرى التي حدثت أخيرا، وتقليل الهجمات الصاروخية على السعودية، وانحسار العمليات العسكرية للتحالف، كل تلك الإجراءات جيدة ويمكن البناء عليها والوصول إلى تسوية سياسية تضم اليمنيين جميعا، بما فيهم الحوثيون .وأشار الجبير إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيراً إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".وعن الوضع في اليمن، قال الجبير إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، و"الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشدداً على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".وأضاف الجبير أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.وأشار الوزير السعودي إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: "العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم"، مضيفاً: "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".وعن العلاقات مع قطر، قال الجبير إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع القادم.وأشار إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: "نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً: "أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين".







حوار روما الجبير حل سياسي للأزمة اليمنية



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