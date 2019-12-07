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شاهد بالصور ..مظاهرة حاشدة تنديدا بجريمة مقتل العميد الحمادي في تعز
السبت, 07 ديسمبر, 2019 02:09:00 مساءً

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مظاهرة في تعز تندد بجريمة مقتل الحمادي
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مظاهرة في تعز تندد بجريمة مقتل الحمادي

*يمن برس -خاص
خرجت تظاهرة حاشدة اليوم السبت تنديدا بجريمة قتل العميد الحمادي في شارع جمال وسط محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .


وفي التظاهرة رفع المحتجون شعارات تطالب بسرعة كشف حقيقة مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي في مسقط راسه بالمواسط .


واعتبر المتظاهرون مقتل  الحمادي جريمة بحق أبناء تعز جميعا مطالبين الحكومة بسرعة البدء بعملية التحقيق لكشف الحقيقة واسدال الستار عنها .


وكان رئيس الحكومة قد شكل يوم أمس لجنة ثانية للتحقيق في القضية برئاسة المحقق العام والتي من المتوقع أن تباشر مهمتها قريبا 

والاثنين الماضي كانت حادثة  مقتل العميد الحمادي على يد شقيقه في منزله الكائن بمديرية المواسط ولا تزال حتى اللحظة ملابسات الجريمة وتفاصيلها طي الغموض .
يمن برس - شاهد بالصور ..مظاهرة حاشدة تنديدا بجريمة مقتل العميد الحمادي في تعز

يمن برس - شاهد بالصور ..مظاهرة حاشدة تنديدا بجريمة مقتل العميد الحمادي في تعز

يمن برس - شاهد بالصور ..مظاهرة حاشدة تنديدا بجريمة مقتل العميد الحمادي في تعز

يمن برس - شاهد بالصور ..مظاهرة حاشدة تنديدا بجريمة مقتل العميد الحمادي في تعز

يمن برس - شاهد بالصور ..مظاهرة حاشدة تنديدا بجريمة مقتل العميد الحمادي في تعز

يمن برس - شاهد بالصور ..مظاهرة حاشدة تنديدا بجريمة مقتل العميد الحمادي في تعز



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خاص - يمن برس

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