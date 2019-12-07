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انهيارات جبلية في سقطرى تعزل عاصمة المحافظة عن بقية المناطق الأخرى
السبت, 07 ديسمبر, 2019 02:31:00 مساءً

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انهيارات جبلية في سقطرى
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انهيارات جبلية في سقطرى

*يمن برس -سقطرى
أدت الأمطار والسيول التي تشهدها محافظة سقطرى، جنوب شرق اليمن، تأثراً بالعاصفة المدارية بافان، إلى انهيارات صخرية ودمار في المنازل والممتلكات.
 
وقالت مصادر محلية، إن أمطار غزيرة سقطت على المحافظة و أتبعتها سيول كبيرة تسببت في دمار هائل .
 
وأضافت المصادر أن الأمطار المصحوبة بالرياح  الشديدة تسببت في انهيار جبال كبيرة وقطعت الطرق المؤدية إلى المطار و عزلت عاصمة المحافظة بالمناطق الأخرى .
 
وخلال زياراته التفقدية للمناطق المتضررة دعا محافظ سقطرى "رمزي محروس"، المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن الخطرة وعدم عبور الأودية ومجاري السيول.
 
وقال الحساب الرسمي للمحافظ على فيسبوك ، إن المحافظة شهدت تدفقاً كبيراً للأودية وارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال اليومين الماضيين.
 
وأشار حساب "محروس" أن المحافظ أطلع على جهود فتح الطرقات الحيوية المقطوعة لتسيير حركة مرور المركبات وتسهيل تنقل المواطنين وضمان سلامتهم وخاصة في طريق المطار (حيبق) الذي يربط مناطق الغربية بمركز المحافظة حديبوه.
 
وتتأثر محافظة سقطرى منذ أيام بالعاصفة المدارية "بافان" حيث شهدت المحافظة أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة مع تدفق كبير للسيول في بطون الأودية والطرقات.


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خاص - يمن برس

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