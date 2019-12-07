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ليسوا ضحايا حرب ..وفاة وإصابة أكثر من 7 ألف شخص خلال 9 أشهر في صنعاء
السبت, 07 ديسمبر, 2019 02:53:00 مساءً

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حادث مروري
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حادث مروري

*يمن برس -صنعاء
توفي وأصيب 7402 شخصاً في حوادث مرورية وقعت في أمانة العاصمة ومحافظات أخرى خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري. 

ونقلت وكالة (سبأ)، التابعة لجماعة الحوثي، عن الإدارة العامة للمرور، أن 925 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب  4164 شخصاً بإصابات بليغة، معظمهم أصيب بالإعاقة، كما أصيب ألفان و313 شخصاً بإصابات بسيطة. 

وأشارت الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور أن تلك الحوادث المرورية تسببت في خسائر مادية تقدر بـ942 مليوناً و336 ألف ريال، مضيفة أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في تلك الحوادث. 

وكانت إدارة المرور في صنعاء قالت إن 20 شخصاً توفوا وأصيب 209 آخرين منهم 153 إصابتهم بليغة، في 203 حوادث مرورية خلال أكتوبر الماضي  في أمانة العاصمة فقط.

وأرجع مرور أمانة العاصمة أسباب الحوادث إلى عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم صيانة المركبات إلى جانب عدم التقيد بإرشادات المرور.

وفي نوفمبر الماضي، قال مدير شرطة السير بمحافظة مأرب، غانم مرح، إن حوادث المرور في المحافظة خلّفت أكثر من 120 حالة وفاة، منذ مطلع العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي.

 وأشار غانم إلى أن أسباب هذه الحوادث هي السرعة الزائدة، ومخالفة قواعد السير، وأنظمة المرور، وعدم صيانة المركبات إلى جانب رداءة الطرقات.

وتقتل الحوادث المرورية في اليمن آلاف المواطنين سنوياً، وتسجل الإحصائيات أرقاماً صادمة، في ظل عدم الاهتمام بالمركبات وصيانتها، إلى جانب استخدام سيارات متهالكة، وطرقات غير معبّدة، وسرعات عالية.


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خاص - يمن برس

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