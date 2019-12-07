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عصابة تخريبية تهدم منزل أحد النازحين في إب

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*يمن برس -إب

أقدمت عصابة تخريبية على هدم منزل نازح يسكن في مديرية السياني، جنوب إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر حقوقية إن مجهولين قاموا بهدم منزل المواطن "جهاد عبد الله محسن قايد" ـ نازح من تعز ـ في منطقة "معشار الدماغ" بمديرية السياني.



وأشارت المصادر أن المبنى ـ قيد الانشاء ـ تعرض للهدم من قبل عصابة تخريبية وأن أجزاء كبيرة من الجزء العلوي للمبنى سوي بالتراب.



وأكدت المصادر أن المنزل المعتدى عليه ملك حر للنازح "جهاد" وقد شيد قبل سنوات ماينفي احتمالية وجود خلاف على الأرض.



ودعت المصادر الجهات المختصة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وتعويض المواطن النازح عما لحق بمنزله من أضرار.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدمت عصابة تخريبية على هدم منزل نازح يسكن في مديرية السياني، جنوب إب، وسط اليمن.وقالت مصادر حقوقية إن مجهولين قاموا بهدم منزل المواطن "جهاد عبد الله محسن قايد" ـ نازح من تعز ـ في منطقة "معشار الدماغ" بمديرية السياني.وأشارت المصادر أن المبنى ـ قيد الانشاء ـ تعرض للهدم من قبل عصابة تخريبية وأن أجزاء كبيرة من الجزء العلوي للمبنى سوي بالتراب.وأكدت المصادر أن المنزل المعتدى عليه ملك حر للنازح "جهاد" وقد شيد قبل سنوات ماينفي احتمالية وجود خلاف على الأرض.ودعت المصادر الجهات المختصة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وتعويض المواطن النازح عما لحق بمنزله من أضرار.







عصابة مواطن إب



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