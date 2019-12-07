بـ30 طلقة نارية..مسلح يقتل طفلة انتقاما لمقتل شقيقته في تعز (تفاصيل الحادثة)

*يمن برس -تعز
أقدم مسلح قبلي على قتل طفلة بإطلاق 30 رصاصة على أنحاء متفرقة من جسدها "ثأراً" لمقتل شقيقته التي قتلت بـ"الخطأ" في ريف محافظة تعز جنوبي البلاد .
وقالت مصادر محلية إن حادث إطلاق نار حدث بين أسرتين وقع قبل شهر في منطقة بني عون بمديرية شرعب السلام شمال تعز، قتلت على إثره شابة بالخطأ".
وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على القاتل وإيداعه السجن وقضيته منظورة أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن "شقيق الشابة المقتولة أقدم على قتل ابنة القاتل هبة محمد دبوان عبده البالغة من العمر تسع سنوات وأطلق عليها ثلاثون رصاصة في أنحاء متفرقة من جسدها أخذاً بثأر شقيقته"
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