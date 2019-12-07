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الفيفا يصدر قرارا هاما بشأن مونديال الأندية في قطر

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان اليوم السبت، أن استاد المدينة التعليمية في قطر لن يستضيف مباريات كأس العالم للأندية هذا الشهر بعد تأجيل افتتاحه إلى 2020.



وأوضح الفيفا أنه رغم اكتمال العمل في بناء استاد المدينة التعليمية، إلا أن عملية إصدار الشهادات اللازمة استغرقت وقتا أطول من المتوقع ولذلك لم يستضف الاستاد مباريات تجريبية.



وكان استاد المدينة التعليمية سيستضيف ثلاث مباريات بالبطولة التي تقام بين يومي 11 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتشمل مباراة الدور قبل النهائي، وتضم ليفربول بطل أوروبا يوم 18، بجانب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.



ومن المقرر أن يستضيف استاد خليفة هذه المباريات.



يذكر أن مباراة افتتاح البطولة تقام يوم 11 ديسمبر، وتجمع بين السد بطل الدوري القطري وهينغين سبورت بطل كاليدونيا وأوقيانوسا





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان اليوم السبت، أن استاد المدينة التعليمية في قطر لن يستضيف مباريات كأس العالم للأندية هذا الشهر بعد تأجيل افتتاحه إلى 2020.وأوضح الفيفا أنه رغم اكتمال العمل في بناء استاد المدينة التعليمية، إلا أن عملية إصدار الشهادات اللازمة استغرقت وقتا أطول من المتوقع ولذلك لم يستضف الاستاد مباريات تجريبية.وكان استاد المدينة التعليمية سيستضيف ثلاث مباريات بالبطولة التي تقام بين يومي 11 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتشمل مباراة الدور قبل النهائي، وتضم ليفربول بطل أوروبا يوم 18، بجانب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.ومن المقرر أن يستضيف استاد خليفة هذه المباريات.يذكر أن مباراة افتتاح البطولة تقام يوم 11 ديسمبر، وتجمع بين السد بطل الدوري القطري وهينغين سبورت بطل كاليدونيا وأوقيانوسا







الفيفا قطر مونديال



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