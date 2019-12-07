هل ينجح الوفد الأممي الذي وصل تعز اليوم في رفع الحصار عن المدينة؟

*يمن برس -تعز
وصل وفد أممي اليوم السبت، إلى مدينة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني في المحافظة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي (جنوبي غرب اليمن).
ويترأس الوفد المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، علي رضا قريشي، والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في اليمن نيلز دينجول.
وشدد الوفد على ضرورة رفع الحصار من قبل مليشيا الحوثي، داعياً إلى فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة.
كما ناقش الوفد مع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل.
بدورها أطلعت السلطة المحلية الوفد الأممي على الانتهاكات الإنسانية وكمية زراعة الألغام و مخاطرها التي زرعتها مليشيا الحوثي.
وطالبت السلطة المحلية من الوفد الأممي الضغط على الحوثيين لفك الحصار المفروض على المدينة منذ نحو أربعة أعوام ونصف.
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