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"جريمة تجمّد الدم في العروق".. اعتقال شاب قطع رأس سيدة والتهم دماغها
السبت, 07 ديسمبر, 2019 05:58:00 مساءً

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"جريمة تجمّد الدم في العروق".. اعتقال شاب قطع رأس سيدة والتهم دماغها
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*يمن برس - متابعة خاصة
اعتقلت السلطات الأمنية في الفلبين، شابا ارتكب جريمة وصفت بأنها "تجمد الدم في العروق" بسبب بشاعتها وقسوتها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، تم القبض على لويد باغتونغ صاحب الـ21 عاما في جزيرة مينداناو، عقب العثور على جثة امرأة لا تبعد كثيرا عن منزله.


وقال المتهم للشرطة الفلبينية إنه كان في حالة من الثمالة والجوع عندما حاولت امرأة أن تتحدث معه في الصباح باكر باللغة الإنجليزية، التي لا يفهمها، لتنتابه حالة من الغضب الشديد.
وأوضحت الشرطة أن الشاب اصطحب السيدة حتى موقع العثور على الجثة، ثم قطع رأسها مستعينا بأداة حادة وجدت في حوزته.

واعترف الشاب بارتكابه الجريمة، كما اعترف بقيامه بطهي بعض الأرز واضعا عليه دماغ المرأة وأكلهما معا، قبل إلقاء الجمجمة في حفرة قرب منزله.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة المرأة، التي لم تكن ترتدي سوى الجينز، ويدايها مقيدتان.

ومن المقرر أن يخضع القاتل لفحوصات نفسية، بجانب التحقيقات الجارية معه بالفعل.


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خاص - يمن برس

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