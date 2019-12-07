ريال مدريد يعبر إسبانيول إلى صدارة الدوري الإسباني

*يمن برس -متابعة خاصة
فاز نادي ريـال مدريد الإسباني على ضيفه إسبانيول بثنائية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة 16 من الدوري الإسباني.
وأحرز أهداف ريـال مدريد الفرنسيان رافائيل فاران، في الدقيقة 37، وكريم بنزيمة في الدقيقة 79، في ظل سيطرة شبه كاملة للميرنجي على مجريات اللقاء.
وشهد اللقاء حصول الظهير الأيسر لريـال مدريد، فيرلاند ميندي على البطاقة الحمراء بعد تلقيه إنذارين في الدقيقتين 63 و83.
ورفع ريـال مدريد رصيده في صدارة الليجا الإسبانية مؤقتًا إلى 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة، الذي يلعب الليلة أمام مايوركا.
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