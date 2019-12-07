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"الصلاحي" يدعو التحالف العربي إلى سرعة استكمال تحرير محافظة البيضاء
السبت, 07 ديسمبر, 2019 07:22:00 مساءً

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"الصلاحي" يدعو التحالف العربي إلى سرعة استكمال تحرير محافظة البيضاء
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*يمن برس -البيضاء
دعا مسؤول يمني السبت، التحالف العربي إلى دعم الجيش الوطني لمواصلة تحرير محافظة البيضاء (وسط البلاد)، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي تحشد آليات عسكرية لاستعادة جبهة ناطع.

وشدد مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع بمحافظة البيضاء على ضرورة دعم الجبهة التي تعد البوابة الشرقية للمحافظة "والتي سيكون منها تحرير المحافظة باعتبارها أقرب نقطة للخط العام في مديرية الملاجم".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن الصلاحي قوله، إن المديرية استطاعت أن تحقق نصرا قياسيا على ميليشيات الحوثي في مدة قصيرة جدا.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي خسرت الآلاف من مقاتليها خلال معارك مع قبائل ناطع في المديرية بقيادة الشيخ صالح عبد ربه المنصوري وألوية محور بيحان "التي لقنت المسلحين دروسا قاسية".

وأشار إلى أن مديرية ناطع قدمت 200 قتيل وجريح في معركة تحريرها من الحوثيين، وأن "أبناء المديرية مستعدون أن يطهروا ما تبقى من محافظة البيضاء بدمائهم الزكية من أجل أن تعود المحافظة إلى صف الشرعية والوطن".

ولفت إلى أن "الخسارة التي مني بها الحوثي في جبهة ناطع جعلته منذ تحرير المديرية قبل سنتين يعيد الكرة تلو الأخرى لاستعادة ولو موقع واحد، وتحقيق نصر معنوي لأفراده الذين انكسرت معنوياتهم وأصبحوا يعيشون الهزيمة".
 
وتابع: "مع كل تنسيق وتحشيد يقوم به الحوثي على المديرية يعود بخسائر بشرية كبيرة".
 
وبين أن جماعة الحوثي تحشد منذ فترة ليست بالقصيرة من أجل السيطرة على مواقع بين منطقتي فضحة وناطع، بأسلحة مستوردة تتضمن طائرات مسيرة وصواريخ حرارية، مستغلة بعض الخلافات داخل الحكومة.
 
وثمن الصلاحي دور التحالف العربي في تحرير المديرية، متمنيا مواصلة الدعم لها للحفاظ على ما تم تحريره.لافتاً إلى أن "جهود الإغاثة والاهتمام بالجانب الإنساني، الذي توليه المملكة العربية السعودية دورا كبيرا، قد انعكست إيجابا على المواطنين في المديرية".


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خاص - يمن برس

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