نجل العميد الحمادي يصل عدن ورئيس الوزراء يؤكد أن دم والده لن يذهب هدراً

*يمن برس - متابعة خاصة
أكد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، أن دم العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع الذي استشهد بعملية آثمة وجبانة لن يذهب هدرا.
ونوه خلال استقباله اليوم السبت في عدن، زكريا عدنان الحمادي نجل العميد الحمادي، بقرار الرئيس هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة الغادرة وكشف ملابساتها وفقاً لوكالة "سبأ" الحكومية.
وأكد التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية والاهتمام بأسرة الشهيد تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, وذلك وفاء وتقديرا لتضحياته الجسيمة وما سطره من ملاحم بطولية في معركة استعادة الدولة والشرعية والدفاع عن الجمهورية حتى استشهاده.
وكان الرئيس هادي أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية مقتل الحمادي برئاسة النائب العام الدكتور على الاعوش، وعضوية كلٍ من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.
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