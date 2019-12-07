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الأرصاد يحذر من سوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة

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*يمن برس - متابعة خاصة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والتي تسهم في تشكل السحب الركامية والكثيفة يرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من خليج عدن .



وأوضح المركز في نشرة تحذيرية اليوم، أن خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن العاصفة الإعصارية “بافان” تحولت إلى منخفض جوي يبعد مركزه حوالي 700 كم عن أرخبيل سقطرى ويتحرك غرباً باتجاه القرن الصومالي مصحوباً برياح شديدة وأمطار غزيرة.



كما توقع أن تظهر السحب بكافة أنواعها في سماء أغلب المحافظات الشرقية والجنوبية وقد تهطل منها أمطار متفرقة وتظهر سحب كثيفة على الأجزاء الوسطى والغربية خلال الـ 12 ساعة القادمة.



وحذر المركز المواطنين، وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن جراء العاصفة الإعصارية “بافان”.



وكانت السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، أعلنت اليوم السبت، الارخبيل “محافظة منكوبة” إثر إعصار “بافان” الذي يضربها منذ الاربعاء الماضي.



وتسببت العاصفة الإعصارية "بافان" المستمرة منذ أيام، في دمار واسع بالمنازل وشبكة الطرق الرئيسية بمحافظة "سقطرى"، جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والتي تسهم في تشكل السحب الركامية والكثيفة يرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من خليج عدن .وأوضح المركز في نشرة تحذيرية اليوم، أن خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن العاصفة الإعصارية “بافان” تحولت إلى منخفض جوي يبعد مركزه حوالي 700 كم عن أرخبيل سقطرى ويتحرك غرباً باتجاه القرن الصومالي مصحوباً برياح شديدة وأمطار غزيرة.كما توقع أن تظهر السحب بكافة أنواعها في سماء أغلب المحافظات الشرقية والجنوبية وقد تهطل منها أمطار متفرقة وتظهر سحب كثيفة على الأجزاء الوسطى والغربية خلال الـ 12 ساعة القادمة.وحذر المركز المواطنين، وربابنة السفن من سوء الأحوال الجوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن جراء العاصفة الإعصارية “بافان”.وكانت السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، أعلنت اليوم السبت، الارخبيل “محافظة منكوبة” إثر إعصار “بافان” الذي يضربها منذ الاربعاء الماضي.وتسببت العاصفة الإعصارية "بافان" المستمرة منذ أيام، في دمار واسع بالمنازل وشبكة الطرق الرئيسية بمحافظة "سقطرى"، جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.







اليمن بافان سقطرى



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