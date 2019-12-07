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ظريف: إيران تدعم مبادرات إيقاف الحرب في اليمن

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*يمن برس - وكالات

عبر وزير الخارجية الإيراني، "محمد جواد ظريف"، عن دعم بلاده المبادرات التي تنادي بالحوار في اليمن، وذلك "لیعود الیمن سعیدا"، بحسب وصفه.



وقال "ظريف" في تغريدة له على "تويتر"، إن طهران "لا تری جدوى في استمرار الحرب والحصار علی الیمن، وترحب بالحلول السلمیة وتشجع جمیع الأطراف للمضي قدما في هذا المجال".



وأضاف في تغريدته التي نشرها باللغة العربية أن إيران "تشجع جمیع الأطراف للمضي قدما في هذا المجال وتدعم المبادرات التي تنادي بالحوار لیعود الیمن سعیدا".



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أمريكيون أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، تمكنت من مصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عبر وزير الخارجية الإيراني، "محمد جواد ظريف"، عن دعم بلاده المبادرات التي تنادي بالحوار في اليمن، وذلك "لیعود الیمن سعیدا"، بحسب وصفه.وقال "ظريف" في تغريدة له على "تويتر"، إن طهران "لا تری جدوى في استمرار الحرب والحصار علی الیمن، وترحب بالحلول السلمیة وتشجع جمیع الأطراف للمضي قدما في هذا المجال".وأضاف في تغريدته التي نشرها باللغة العربية أن إيران "تشجع جمیع الأطراف للمضي قدما في هذا المجال وتدعم المبادرات التي تنادي بالحوار لیعود الیمن سعیدا".يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أمريكيون أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، تمكنت من مصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى مليشيا الحوثي.







ايران الحوثي الحوار



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