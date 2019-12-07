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لهذا السبب لم يحتفل محمد صلاح بهدفه في مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

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محمد صلاح

*يمن برس -متابعة خاصة

رد الغيني نابي كيتا الجميل للنجم المصري محمد صلاح وصنع له هدفًا هز به شباك بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون الأول له منذ فترة طويلة.



وصنع صلاح الهدف الثاني لليفربول الذي سجله كيتا عندما مرر له النجم المصري بكعبه ليهز شباك بورنموث لكن رد كيتا الجميل في الشوط الثاني ومرر لصلاح ليضع الكرة في الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 54.





لكن الغريب في الأمر أن صلاح لم يحتفل بهدفه في مرمى بورنموث، رغم أنه الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة بسبب غيابه عن المباريات للإصابة أو لتراجع مستواه.



ولم يشارك صلاح في الفوز الكبير لليفربول 5-2 على إيفرتون الأسبوع الماضي وكان الوحيد الذي لم يكن سعيدًا في الملعب حسبما ذكر مهاجم ليفربول السابق بيتر كراوتش.



ولم يشارك صلاح في المباراة سواء أساسيًا أو بديلًا في حدث نادر بالنسبة للنجم المصري هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.



وقال كراوتش، إن صلاح بدا غاضبًا لغيابه عن المباراة نظرًا لأنه يسعى للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البريميرليغ للموسم الثالث على التوالي.



وأجرى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية لكن ذلك لم يؤثر على الفوز الكبير على إيفرتون.



وسجل ساديو ماني هدفًا وصنع هدفين وكذلك المهاجم البلجيكي البديل ديفوك أوريغي سجل هدفين فضلًا عن السويسري شيردان شاكيري وجورجينو فينالدوم.



انتقادات شديدة



وفي حديثه مع موقع ”أمازون برايم“، قال اللاعب الدولي الإنجليزي السابق البالغ من العمر 38 عامًا: ”أعتقد أنه سيكون غاضبًا لجلوسه على مقاعد البدلاء. يريد أن يكون جزءًا من هذا الفريق. لديه تطلعات للفوز بالحذاء الذهبي“.



وأضاف كراوتش: ”تحول صلاح من جناح إلى مهاجم أناني لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء. يعتقد أنه يمكنه تسجيل هدفين أو ثلاثة من هذه الخماسية. إذا كان هناك شخص يسير بعيدًا وليس سعيدًا فمن المحتمل أن يكون هما“.



وتذكر كرواتش مباراة ليفربول وإيفرتون عندما كان الفريق يتقدم بثلاثية نظيفة في أغسطس/آب عندما كان صلاح ، 27 عامًا قريبا من المرمى وبدلا من التمرير لماني الأقرب للتسجيل سدد بنفسه وضاعت الفرصة.



غضب ماني بشدة من هذا الموقف والفرصة الضائعة وكانت سببًا لمشكلة بين اللاعبين الافريقيين.



وقال ماني عن الموقف لقناة ”Canal Plus“: ”قال لي يا ساديو ، لماذا أنت غاضب؟. قلت له“ كان يجب أن تمرر لي مو ”، فأجاب:“ لم أراك. أنت تعرف أنني لست ضدك. أعرف ذلك ، لكن ردة فعله كانت غريبة بعض الشيء بالنسبة لي“.



وسجل صلاح ستة أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، قبل مباراة بورنموث، بينما ماني لديه تسعة من أصل 15 مباراة حتى الآن.



لذلك عدم احتفاله قد يكون ردًّا على هذه الانتقادات والتعبير عن حزنه منها أو للقول إنه سيعود إلى كامل مستواه في الجولات المقبلة أو كأس العالم للأندية التي تنطلق في قطر الأسبوع الحالي.



أهداف مباراة بورنموث ضد ليفربول.. 3-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

واستطاع ليفربول أن يرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي المقابل توقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الـ15.



وشارك محمد صلاح في المباراة رقم 100 له في بريميرليغ خلال مسيرته الكروية، بواقع 87 مباراة مع ليفربول على مدار ثلاثة مواسم، و13 مباراة بقميص ناديه السابق تشيلسي.



وأصبح صاحب الـ27 عامًا ثاني لاعب مصري فقط يخوض 100 مباراة أو أكثر في بريميرليج بعد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، الذي خاض 172 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رد الغيني نابي كيتا الجميل للنجم المصري محمد صلاح وصنع له هدفًا هز به شباك بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون الأول له منذ فترة طويلة.وصنع صلاح الهدف الثاني لليفربول الذي سجله كيتا عندما مرر له النجم المصري بكعبه ليهز شباك بورنموث لكن رد كيتا الجميل في الشوط الثاني ومرر لصلاح ليضع الكرة في الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 54.لكن الغريب في الأمر أن صلاح لم يحتفل بهدفه في مرمى بورنموث، رغم أنه الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة بسبب غيابه عن المباريات للإصابة أو لتراجع مستواه.ولم يشارك صلاح في الفوز الكبير لليفربول 5-2 على إيفرتون الأسبوع الماضي وكان الوحيد الذي لم يكن سعيدًا في الملعب حسبما ذكر مهاجم ليفربول السابق بيتر كراوتش.ولم يشارك صلاح في المباراة سواء أساسيًا أو بديلًا في حدث نادر بالنسبة للنجم المصري هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.وقال كراوتش، إن صلاح بدا غاضبًا لغيابه عن المباراة نظرًا لأنه يسعى للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البريميرليغ للموسم الثالث على التوالي.وأجرى يورغن كلوب المدير الفني لليفربول العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية لكن ذلك لم يؤثر على الفوز الكبير على إيفرتون.وسجل ساديو ماني هدفًا وصنع هدفين وكذلك المهاجم البلجيكي البديل ديفوك أوريغي سجل هدفين فضلًا عن السويسري شيردان شاكيري وجورجينو فينالدوم.انتقادات شديدةوفي حديثه مع موقع ”أمازون برايم“، قال اللاعب الدولي الإنجليزي السابق البالغ من العمر 38 عامًا: ”أعتقد أنه سيكون غاضبًا لجلوسه على مقاعد البدلاء. يريد أن يكون جزءًا من هذا الفريق. لديه تطلعات للفوز بالحذاء الذهبي“.وأضاف كراوتش: ”تحول صلاح من جناح إلى مهاجم أناني لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء. يعتقد أنه يمكنه تسجيل هدفين أو ثلاثة من هذه الخماسية. إذا كان هناك شخص يسير بعيدًا وليس سعيدًا فمن المحتمل أن يكون هما“.وتذكر كرواتش مباراة ليفربول وإيفرتون عندما كان الفريق يتقدم بثلاثية نظيفة في أغسطس/آب عندما كان صلاح ، 27 عامًا قريبا من المرمى وبدلا من التمرير لماني الأقرب للتسجيل سدد بنفسه وضاعت الفرصة.غضب ماني بشدة من هذا الموقف والفرصة الضائعة وكانت سببًا لمشكلة بين اللاعبين الافريقيين.وقال ماني عن الموقف لقناة ”Canal Plus“: ”قال لي يا ساديو ، لماذا أنت غاضب؟. قلت له“ كان يجب أن تمرر لي مو ”، فأجاب:“ لم أراك. أنت تعرف أنني لست ضدك. أعرف ذلك ، لكن ردة فعله كانت غريبة بعض الشيء بالنسبة لي“.وسجل صلاح ستة أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، قبل مباراة بورنموث، بينما ماني لديه تسعة من أصل 15 مباراة حتى الآن.لذلك عدم احتفاله قد يكون ردًّا على هذه الانتقادات والتعبير عن حزنه منها أو للقول إنه سيعود إلى كامل مستواه في الجولات المقبلة أو كأس العالم للأندية التي تنطلق في قطر الأسبوع الحالي.أهداف مباراة بورنموث ضد ليفربول.. 3-0 لـ“الريدز“ (فيديو)واستطاع ليفربول أن يرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي المقابل توقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الـ15.وشارك محمد صلاح في المباراة رقم 100 له في بريميرليغ خلال مسيرته الكروية، بواقع 87 مباراة مع ليفربول على مدار ثلاثة مواسم، و13 مباراة بقميص ناديه السابق تشيلسي.وأصبح صاحب الـ27 عامًا ثاني لاعب مصري فقط يخوض 100 مباراة أو أكثر في بريميرليج بعد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، الذي خاض 172 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.







محمد صلاح ليفربول هداف



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