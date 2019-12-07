 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / المليشيات الحوثية تعلن مقتل أحد قادتها في مواجهات مع الجيش السعودي بعسير
المليشيات الحوثية تعلن مقتل أحد قادتها في مواجهات مع الجيش السعودي بعسير
السبت, 07 ديسمبر, 2019 09:08:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
المليشيات الحوثية تعلن مقتل أحد قادتها في مواجهات مع الجيش السعودي بعسير
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -متابعات
أعلنت ما تسمى قيادة قوات حرس الحدود " الحوثية " مقتل أحد قادة المليشيات الحوثي في مواجهات عنيفة مع الجيش السعودي في عسير 

وقالت قيادة حرس الحدود إن  القيادي الحوثي العميد "ناشر علي محمد الكريدي ،المكنى "أبو مازن" لقي مصرعه اليوم في جبهة عسير .


وكشفت المليشيات الحوثية أن ابو مازن ، أركان حرب اللواء 103 حرس حدود ، لقي حتفه في مواجهات في الحد الجنوبي في مواجهات مع القوات السعودية.


وتخسر المليشيات الحوثية أبرز قاداتها في مواجهات مع الجيش الوطني من جهة ومع الجيش السعودي من جهة أخرى .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1005
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©