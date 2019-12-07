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المليشيات الحوثية تعلن مقتل أحد قادتها في مواجهات مع الجيش السعودي بعسير

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*يمن برس -متابعات

أعلنت ما تسمى قيادة قوات حرس الحدود " الحوثية " مقتل أحد قادة المليشيات الحوثي في مواجهات عنيفة مع الجيش السعودي في عسير



وقالت قيادة حرس الحدود إن القيادي الحوثي العميد "ناشر علي محمد الكريدي ،المكنى "أبو مازن" لقي مصرعه اليوم في جبهة عسير .





وكشفت المليشيات الحوثية أن ابو مازن ، أركان حرب اللواء 103 حرس حدود ، لقي حتفه في مواجهات في الحد الجنوبي في مواجهات مع القوات السعودية.





وتخسر المليشيات الحوثية أبرز قاداتها في مواجهات مع الجيش الوطني من جهة ومع الجيش السعودي من جهة أخرى .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت ما تسمى قيادة قوات حرس الحدود " الحوثية " مقتل أحد قادة المليشيات الحوثي في مواجهات عنيفة مع الجيش السعودي في عسيروقالت قيادة حرس الحدود إن القيادي الحوثي العميد "ناشر علي محمد الكريدي ،المكنى "أبو مازن" لقي مصرعه اليوم في جبهة عسير .وكشفت المليشيات الحوثية أن ابو مازن ، أركان حرب اللواء 103 حرس حدود ، لقي حتفه في مواجهات في الحد الجنوبي في مواجهات مع القوات السعودية.وتخسر المليشيات الحوثية أبرز قاداتها في مواجهات مع الجيش الوطني من جهة ومع الجيش السعودي من جهة أخرى .







المليشيات عسير الجيش السعودي



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