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المشاط يعيّن شخصيات موالية للمليشيات في مناصب رفيعة
السبت, 07 ديسمبر, 2019 09:10:00 مساءً

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المشاط يعيّن شخصيات موالية للمليشيات في مناصب رفيعة
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*يمن برس - متابعة خاصة
أصدرت مليشيات الحوثي السبت، قرارات جديدة قضت بتعيين عدد من الموالين لها في مجلس الشورى.

وحسب وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأن مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي للمليشيات عين كلا من جمال فضل صايل حيدرة الردفاني، مسعد قايد علي حسين الغرباني، عبدالقادر طاهر سالم ناصر الجنيدي وعبدالسلام ثائب عبده نعمان أعضاء في مجلس الشورى.

وأصدر المشاط منذ تعيينه رئيسا للمجلس السياسي العام الماضي مجموعة قرارات قضت بإضافة أعضاء جدد إلى مجلس الشورى بصنعاء، تجاوزت السبعين عضوا.


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خاص - يمن برس

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