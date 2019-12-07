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انهيار جنوني للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم
السبت, 07 ديسمبر, 2019 09:30:00 مساءً
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الريال اليمني يواصل التهاوي أمام الدولار والعملات الأجنبية (أسعار الصرف اليوم)
*يمن برس - خاص
واصل الريال اليمني انخفاضه أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم السبت، 7/ 12/ 2019.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم السبت في صنعاء وعدن.
صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 582 ريال
بيع: 584 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.5 ريال
بيع: 153.8 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 590 ريال
بيع: 594 ريال
الريال السعودي
شراء: 155.6 ريال
بيع: 155.8 ريال
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