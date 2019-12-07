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"محمد" ضمن أكثر 10 أسماء شعبية في أمريكا

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*يمن برس - متابعات

للمرة الأولى، وصل اسم "محمد" إلى قائمة أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "بيبي سنتر" المختص بالأطفال وتربيتهم.



وتقدم اسم "محمد" 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.



وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.



وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.



أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.



وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك للمرة الأولى، وصل اسم "محمد" إلى قائمة أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "بيبي سنتر" المختص بالأطفال وتربيتهم.وتقدم اسم "محمد" 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.







امريكا مواليد محمد



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