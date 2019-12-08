 الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / بتسجيل وصناعة بارعين.. محمد صلاح يقود ليفربول إلى ثلاثية
بتسجيل وصناعة بارعين.. محمد صلاح يقود ليفربول إلى ثلاثية
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 12:13:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بتسجيل وصناعة بارعين.. محمد صلاح يقود ليفربول إلى ثلاثية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
تألق محمد صلاح نجم ليفربول، وقاد فريقه إلى فوز خارج الديار بثلاثية نظيفة على بورنموث، السبت، في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح اسمه بقوة في المباراة رقم 100 له بالمسابقة، 13 مع تشلسي و87 بقميص ليفربول، حيث صنع هدفا ببراعة لزميله الغيني نابي كيتا، ثم تلقى هدية من اللاعب ذاته ليسجل هدفه السابع في هذا الموسم.

وفي ظل غياب ساديو ماني للراحة، افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 35 عبر أليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي تلقى تمريرة طولية رائعة من زميله جوردان هندرسون فوضعها بمهارة على الطائر في شباك آرون رامسدالي حارس بورنموث.

وجاء الدور على صلاح لإظهار موهبته، حيث صنع هدفا بتمريرة سحرية بكعب القدم إلى كيتا الذي أسكنها الشباك بسهولة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

ثم ترك "الملك المصري" بصمته الأهم عندما سجل بهدوء في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 54، حيث حول تمريرة كيتا من لمسة واحدة إلى المرمى لحظة تقدم رامسدالي.

وعزز ليفربول صدارته للمسابقة برصيد 46 نقطة، مبتعدا عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ35 نقطة، قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا، الأحد.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
860
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©