الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / بتسجيل وصناعة بارعين.. محمد صلاح يقود ليفربول إلى ثلاثية

بتسجيل وصناعة بارعين.. محمد صلاح يقود ليفربول إلى ثلاثية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

تألق محمد صلاح نجم ليفربول، وقاد فريقه إلى فوز خارج الديار بثلاثية نظيفة على بورنموث، السبت، في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل صلاح اسمه بقوة في المباراة رقم 100 له بالمسابقة، 13 مع تشلسي و87 بقميص ليفربول، حيث صنع هدفا ببراعة لزميله الغيني نابي كيتا، ثم تلقى هدية من اللاعب ذاته ليسجل هدفه السابع في هذا الموسم.



وفي ظل غياب ساديو ماني للراحة، افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 35 عبر أليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي تلقى تمريرة طولية رائعة من زميله جوردان هندرسون فوضعها بمهارة على الطائر في شباك آرون رامسدالي حارس بورنموث.



وجاء الدور على صلاح لإظهار موهبته، حيث صنع هدفا بتمريرة سحرية بكعب القدم إلى كيتا الذي أسكنها الشباك بسهولة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.



ثم ترك "الملك المصري" بصمته الأهم عندما سجل بهدوء في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 54، حيث حول تمريرة كيتا من لمسة واحدة إلى المرمى لحظة تقدم رامسدالي.



وعزز ليفربول صدارته للمسابقة برصيد 46 نقطة، مبتعدا عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ35 نقطة، قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا، الأحد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تألق محمد صلاح نجم ليفربول، وقاد فريقه إلى فوز خارج الديار بثلاثية نظيفة على بورنموث، السبت، في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل صلاح اسمه بقوة في المباراة رقم 100 له بالمسابقة، 13 مع تشلسي و87 بقميص ليفربول، حيث صنع هدفا ببراعة لزميله الغيني نابي كيتا، ثم تلقى هدية من اللاعب ذاته ليسجل هدفه السابع في هذا الموسم.وفي ظل غياب ساديو ماني للراحة، افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 35 عبر أليكس أوكسليد تشامبرلين، الذي تلقى تمريرة طولية رائعة من زميله جوردان هندرسون فوضعها بمهارة على الطائر في شباك آرون رامسدالي حارس بورنموث.وجاء الدور على صلاح لإظهار موهبته، حيث صنع هدفا بتمريرة سحرية بكعب القدم إلى كيتا الذي أسكنها الشباك بسهولة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.ثم ترك "الملك المصري" بصمته الأهم عندما سجل بهدوء في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 54، حيث حول تمريرة كيتا من لمسة واحدة إلى المرمى لحظة تقدم رامسدالي.وعزز ليفربول صدارته للمسابقة برصيد 46 نقطة، مبتعدا عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ35 نقطة، قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا، الأحد.







رياضة صلاح ليفربول



شارك الخبر أصدقاءك:



860

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







