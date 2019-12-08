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بدء صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 12:30:00 صباحاً

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بدء صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية

*يمن برس - عدن
أعلنت وزارة الداخلية بعدن، السبت، البدء بصرف مرتبات شهر سبتمبر 2019م لمنتسبي الوزارة بعموم المحافظات المحررة.
 
ونقل الموقع الرسمي للوزارة، عن مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية، العميد محمد حيدرة قدور قوله: إن عملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة وجميع الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة، وكذا حالات الوفيات والشهداء، لشهر سبتمبر 2019م بدأت يومنا هذا السبت، وعبر مصرف القطيبي ووكلائه في المحافظات المحررة فقط.

وأكد العميد قدور أنه تم تشكيل لجنة مختصة وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بالوزارة مهمتها المتابعة والإشراف والتقييم لعملية صرف المرتبات، بحسب القوام المعتمد ومتابعة المشاكل وإيجاد الحلول لها وذلك لتسهيل عملية الصرف للمرتبات ولتصل إلى مستحقيها بكل سهولة ويسر في عموم المحافظات المحررة وفق الآلية المتبعة.
 
ولفت العميد قدور إلى أن سبب تأخير صرف المرتبات يعود إلى ظروف خارجة عن الإرادة نظرا لما ما تمر به البلاد من أزمات متتالية.داعياً جميع منتسبي الوزارة والوحدات الأمنية، اصطحاب الأوراق الثبوتية من البطاقة الشخصية الأصلية


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خاص - يمن برس

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