متظاهر لبناني يحرق نفسه بين المعتصمين في بيروت (فيديو)

*يمن برس - متابعات
أضرم متظاهر لبناني في الخمسينيات من عمره، النار بجسده في ساحة "رياض الصلح"، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، بين حشود من المعتصمين.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر سكب بنزين على جسده، ثم أشعل به النيران؛ فسارع معتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه، وتمكنوا من إخماد النيران.
ونقلت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني الرجل إلى مستشفى "الجعيتاوي"، واتضح أنه أصيب بحروق متوسطة في قدميه.
وأضافت الوكالة اللبنانية أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق جسده، ثم نفذ تهديده في المساء.
ولم تتضح على الفور الأسباب التي دفعته إلى محاولة إحراق جسده.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفض مشروع زيادة الضرائب على المواطنين، وتطالب باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، حتى رفعت سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.
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