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برشلونة يكتسح ريال برباعية
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 01:30:00 صباحاً

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برشلونة يكتسح ريال برباعية
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*يمن برس - متابعات
اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الاسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

أفتتح التسجيل للبرشالاعبه انطوان جريزمان في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة متقنة من تير تشيجن حارس مرمى برشلونة .

وعزز ميسي تقدم فريقه سريعا في الدقيقة الـ16 بعد استلامه لكرة متقنة من زميله جريزمان .

وأستطاع انتي بوديمير تقليص النتيجة لفريقه في الدقيقة 35 بعد استلامه لتمريرة رائعة من سالفا سيفيا ليسددها في أعلى يمين حارس المرمى تشيجن .

وتوج ميسي نفسه ملكا للقاء بعد تسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبرشلونة بعد تمريرة متقنة من ايفان راكيتش في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

في الدقيقة 42 أستلم لويس سواريز الكرة من زميله فرينكي دي يونج وسددها على يسار حارس مرمى مايوركا لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة .

في الشوط الثاني حاول لاعبي ريال مايوركا تقليص النتيجة واستطاع انتي بوديمير تسجيل هدف ثاني لفريقه في الدقيقة 64 .

وأستطاع أفضل لاعب في العالم تسجيل ثالث أهدافه في المباراة "هاتريك" في الدقيقة 83 لينتهي اللقاء بهذه النتيجة .

وبتسجيله ثلاثية أستطاع ميسي أن ينفرد بصدارة هدافي اللاليجا ب12 هدف.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول وبفأرق الأهداف عن ريال مدريد الذي فاز بدوره على فريق اسبانيول بثنائية نظيفة، فيما تجمدت نقاط ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.


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خاص - يمن برس

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