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"ميغ" تطور مقاتلة مسيّرة عالية السرعة
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 02:33:00 صباحاً

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"ميغ" تطور مقاتلة مسيّرة عالية السرعة
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*يمن برس - متابعات
أعلنت الشركة الروسية المصنعة للطائراتMiG Aircraft Corporation أنها تعمل على تطوير طائرات مقاتلة دون طيار عالية السرعة، يمكنها أن تعمل في نظام معلومات واحد مع مقاتلات ميغ 35.

وقال المكتب الصحفي للشركة التي تحتفل في الـ8 من ديسمبر بعيد تأسيسها الثمانين: "تعمل شركتنا على ابتكار أنظمة طيران خاصة بالطائرات المسيّرة عالية السرعة".

وأضاف أنه "من المقرر أن تتمتع النماذج المتقدمة من الطائرات بإمكانات قتالية عالية، لاستخدامها في نظام موحد مع طائرات ميغ 35 وأنظمة الطيران الأخرى".


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خاص - يمن برس

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