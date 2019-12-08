الحوثيون ينفون ضبط واشنطن سفينة سلاح إيرانية قادمة إليهم

*يمن برس - متابعة خاصة
نفت مليشيات الحوثي الانقلابية الأنباء التي تحدثت عن ضبط الولايات المتحدة الأمريكية لسفينة محملة بقطع صواريخ إيرانية كانت في طريقها إليهم.
وبثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين والتي تبث من الضاحية الجنوبية ببيروت تصريحاً للقيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي قال فيه "لا صحة للادعاءات الأمريكية في ضبط سفينة إيرانية قادمة إلينا وهي تحمل أجزاء من الصواريخ".
وأضاف الحوثي أن التحالف العربي "لا يسمح بإدخال سفن النفط أو الدواء فكيف بسفينة تحمل الصواريخ".
وتابع الحوثي "على السعودية والإمارات وقف العدوان ورفع الحصار وإلا فإن الشعب اليمني يملك القدرة على إيلامهم بقوته الصاروخية وطيرانه المسير".
وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قد قالت الأربعاء إن القوات البحرية صادرت أجزاءً من صواريخ إيرانية متطورة، كانت متوجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
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