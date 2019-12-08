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مقتل شاب بالجراف في صنعاء على يد صديقه أثناء مطاردته كلاباً متشردة
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 12:10:00 مساءً

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مقتل شاب بالجراف في صنعاء على يد صديقه أثناء مطاردته كلاباً متشردة

*يمن برس - متابعة خاصة

قتل شاب في منطقة الجراف الغربي في أمانة العاصمة صنعاء صديقه بالخطأ مساء أمس السبت أثناء مطاردته للكلاب المتشردة. 

وقال مصدر محلي إن أحد شباب حي الجراف قام بملاحقة كلاب متشردة قتلت خمساً من أغنامه الليلة الماضية بسلاحه "الكلاشينكوف" فقتل أحد أصدقائه بالخطأ، ويدعى "محمد الرديني" ويبلغ من العمر 16 عاماً.

وأضاف المصدر أن شباب الحي قاموا بإسعاف الرديني إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد قليل من وصوله إلى المستشفى، فيما سلم صديقه "القاتل" نفسه لقسم الشرطة بعد سماعه بوفاة صديقه.

وأشار المصدر إلى أنه سیشیع جثمان الشاب محمد الردیني اليوم بعد الصلاة علیه في جامع الحشحوش بمنطقة الجراف الغربي بصنعاء .

وتنتشر الكلاب الضالة والمتشردة بشكل مخيف في أمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وتسببت في وفاة العديد من المواطنين معظمهم من الأطفال.


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خاص - يمن برس

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