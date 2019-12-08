عدن تشهد ثلاث جرائم اغتيالات خلال 12 ساعة "تفاصيل"

*يمن برس - متابعة خاصة
قتلت امرأة برصاصات مجهول في ثالث عملية اغتيال تشهدها عدن خلال 12 ساعة.
وقال مصدر محلي في العاصمة المؤقتة عدن، إن مسلحين اغتالوا امرأة في العقد الرابع من عمرها وسط الشارع العام في حي الممدارة في الشيخ عثمان.
وسبقت هذه الجريمتين حادثتان مشابهتان حيث شهدت عدن عملية اغتيال شاب في حي المنصورة بالقرب من سوق الحجاز ونفذها مسلحون يستقلون دراجة نارية.
كما أطلق ملثمون على متن دراجة نارية النار على العقيد محمد صالح الردفاني مدير القوى البشرية في قوات الحزام الأمني، قرب منزله في حي وديع حداد التابع لمديرية المنصورة، ما أدى الى مقتله على الفور.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن جرائم اغتيالات مستمرة لسياسيين وعسكريين ورجال دين.
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