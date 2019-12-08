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انهيار مخيف للريال اليمني مقابل الدولار وأبرز العملات العربية (الأسعار اليوم)
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 02:08:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني اليوم انخفاضا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 كما يلي
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 156.5
الدولار : 596
الإماراتي : 159
العماني : 1525
ذهب كسر 21 : 24,100
(( أسعار البيع ))
السعودي : 157
الدولار : 599
الإماراتي : 161
العماني : 1545
ذهب كسر 21 : 24,300
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