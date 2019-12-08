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وثيقة تكشف عن إغلاق 17 منشأة صحية وإحالتها للتحقيق في مأرب
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 02:21:00 مساءً

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مأرب
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مأرب

*يمن برس -مأرب
أغلقت السلطات الصحية في محافظة مأرب، عدداً من المرافق والمنشآت الصحية في مركز المحافظة وأحالتها إلى النيابة العامة لمخالفتها القوانين.
 
وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب الصحة في مدينة مأرب  إغلاق 17منشأة صحية نتيجة مخالفاتها القانونية والطبية ومزاولة بعضها المهنة من دون تراخيص حكومية.
 
وفي تصريحات صحفية، قال مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية مدينة محافظة مأرب الدكتور علي السعدي، أنه بعد استكمال الاجراءات القانونية بحق المخالفين تم احالة ملفاتهم الى النيابة العامة، مؤكداً بأن ذلك جاء بعد تلقي المكتب شكاوى كثيرة من المواطنين.
 
 
وأشار السعدي أن الحملة مستمرة لضبط المنشآت المخالفة للوائح القانونية، ولن يكون لها وقت محدد.
يمن برس - وثيقة تكشف عن إغلاق 17 منشأة صحية وإحالتها للتحقيق في مأرب



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خاص - يمن برس

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