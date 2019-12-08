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شاب يمني بين ضحايا الشمراني بفلوريدا في أمريكا "صورة"

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*يمن برس - خاص



أكد مصدر في الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية لـ"يمن برس" أن شاباً يمنياً من بين ضحايا حادثة إطلاق النار من قبل المتدرب السعودي محمد الشمراني في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.



وكشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية قتيلين قضيا في حادثة إطلاق النار هما الطيار اليمني الأمريكي محمد سامح هيثم (19 عامًا) من فلوريد، والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عامًا)، وكلاهما من سلاح البحرية وكانا يدرسان بالقاعدة.



يذكر أن الضحية محمد سامح ناصر هيثم اليافعي، هو مواطن أمريكي من أصل يمني، وقد التحق بالبحرية الأمريكية قبل شهرين من وقوع الحادث.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مصدر في الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية لـ"يمن برس" أن شاباً يمنياً من بين ضحايا حادثة إطلاق النار من قبل المتدرب السعودي محمد الشمراني في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.وكشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية قتيلين قضيا في حادثة إطلاق النار هما الطيار اليمني الأمريكي محمد سامح هيثم (19 عامًا) من فلوريد، والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عامًا)، وكلاهما من سلاح البحرية وكانا يدرسان بالقاعدة.يذكر أن الضحية محمد سامح ناصر هيثم اليافعي، هو مواطن أمريكي من أصل يمني، وقد التحق بالبحرية الأمريكية قبل شهرين من وقوع الحادث.







شاب يمني الشمراني امريكا



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