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حضرموت..اقتحام مبنى هيئة المصائد وتكسير محتوياته في المكلا
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 02:45:00 مساءً
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بعد اقتحام مبنى هيئة المصائد
*يمن برس -حضرموت
اقتحم محتجون من صيادي ساحل حضرموت،اليوم الأحد، مبنى هيئة المصائد وعبثوا بمحتوياته في مدينة المكلا شرقي البلاد
وقال مدير هيئة المصائد أحمد قنزل إن المحتجين حطموا أثاث ومحتويات مكتب الهيئة قبل أن يتدخل الأمن .
وأشار إلى أن المحتجين اقتحموا المبنى احتجاجا على عمل الهيئة لتنفيذ قرار محافظ حضرموت بتنظيم الصيد ومنع الصيد العشوائي.
وسبق وأن تسببت إشكالية الصيد بطريقة جريف الحوي التقليدية خلافات بين صيادين وهيئات بحرية
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