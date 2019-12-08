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حضرموت..اقتحام مبنى هيئة المصائد وتكسير محتوياته في المكلا

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بعد اقتحام مبنى هيئة المصائد

*يمن برس -حضرموت

اقتحم محتجون من صيادي ساحل حضرموت،اليوم الأحد، مبنى هيئة المصائد وعبثوا بمحتوياته في مدينة المكلا شرقي البلاد



وقال مدير هيئة المصائد أحمد قنزل إن المحتجين حطموا أثاث ومحتويات مكتب الهيئة قبل أن يتدخل الأمن .



وأشار إلى أن المحتجين اقتحموا المبنى احتجاجا على عمل الهيئة لتنفيذ قرار محافظ حضرموت بتنظيم الصيد ومنع الصيد العشوائي.



وسبق وأن تسببت إشكالية الصيد بطريقة جريف الحوي التقليدية خلافات بين صيادين وهيئات بحرية





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اقتحم محتجون من صيادي ساحل حضرموت،اليوم الأحد، مبنى هيئة المصائد وعبثوا بمحتوياته في مدينة المكلا شرقي البلادوقال مدير هيئة المصائد أحمد قنزل إن المحتجين حطموا أثاث ومحتويات مكتب الهيئة قبل أن يتدخل الأمن .وأشار إلى أن المحتجين اقتحموا المبنى احتجاجا على عمل الهيئة لتنفيذ قرار محافظ حضرموت بتنظيم الصيد ومنع الصيد العشوائي.وسبق وأن تسببت إشكالية الصيد بطريقة جريف الحوي التقليدية خلافات بين صيادين وهيئات بحرية







اقتحام المصائد حضرموت



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